Зеленський: ППО збила більшість ракет, енергетики вже відновлюють світло

Під час чергової хвилі ракетних атак росіян 5 грудня українські сили протиповітряної оборони збили більшість ракет, після відбою почалося відновлення електропостачання, повідомляє Українська правда.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні 5 грудня.

"Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО більшість ракет збили, енергетики вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здаєтьяс. Слава Україні!".