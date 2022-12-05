У ГУР оцінили запаси високоточних ракет у Росії

Запаси високоточних ракет у Росії критично низькі, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

За словами Юсова, запаси ракетного озброєння, особливо високоточного, за багатьма показниками вже впали до критичного рівня. І не так багато і не так часто Росія зможе собі дозволити такі масовані терористичні атаки проти українців.

"Стосовно "калібрів" і "іскандерів", то їхні запаси набагато нижчі і критично нижчі. І в цілому такої масованої тактики, регулярної вони вже не можуть собі дозволити. Інша справа, що це не зменшує збитки, ураження української інфраструктури. Це для нас серйозне випробовування. Але разом і з допомогою міжнародних партнерів Україна вистоїть. Завдання, які перед собою ставлять терористи — зламати дух і змусити до капітуляції — вони ні до чого не призведуть" , — зазначив він.

Він також нагадав, що розвідка припускала чергову ракетну атаку супротивника, а всі відповідні органи готувалися до атаки.

Водночас Юсов зазначив, що ракети меншого радіусу дії типу С-300 є у достатній кількості у росіян, тому, на жаль, прифронтові міста — Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми — можуть і надалі страждати від дій ворога.

Нагадаємо, станом на 16.00 понеділка, п'ятого грудня, перша хвиля ракетної атаки російських військ на Україну завершилася. Але, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, можливі ще кілька хвиль.