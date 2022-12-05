Повітряні сили: ППО збила 60 із 70 ракет окупантів

Країна-агресор РФ випустила понад 70 ракет по території України під час масованого ракетного обстрілу в понеділок, 5 грудня. Сили ППО збили понад 60 з них, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє командування Повітряних сил у Telegram.

"5 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Усього випущено понад 70 ракет" , - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, пуски 38 крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювалися з восьми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області.

Також противник завдав удару 22 крилатими ракетами типу Калібр з кораблів Чорноморського флоту. Крім того, з акваторії Чорного моря Україну атакували далекі бомбардувальники Ту-22м3 трьома крилатими ракетами Х-22, а також винищувачі Су-35 шістьма керованими авіаційними ракетами Х-59 та однією Х-31П.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил ЗС України та інших складових Сил оборони. Загалом збито понад 60 ракет окупантів" , — йдеться у повідомленні.

У понеділок, 5 грудня, країна-агресор здійснила новий масований ракетний удар по Україні. Близько 13:10 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу, зокрема у Києві, у кількох областях працювала ППО.

За даними місцевої влади, бійці повітряного командування Схід збили 15 ракет окупантів, на Полтавщині сили ППО збили до десяти ворожих ракет, а у Києві захисники України збили дев’ять із десяти ракет, зафіксованих у повітряному просторі столиці.