ГУР: За вибухи на аеродромі в Енгельсі несе відповідальність уряд РФ

За те, що відбувається на території Росії, зокрема за вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі, несе відповідальність уряд країни-агресора, повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

"Можу розділити з усією країною добрі новини, коли у терористів щось горить, це не може не викликати позитиву. Тим більше коли горять якісь аеродроми та місця базування стратегічних бомбардувальників, які вбивають мирних людей" , - сказав він.

Представник розвідки додав, що про подробиці інциденту влада зможе детальніше розповісти після перемоги над Росією.

"За те, що відбувається на території держави-агресора, відповідає уряд держави-агресора. Сьогоднішні події — чергова ознака деградації їхньої, у тому числі й військової інфраструктури. Решту ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати" , — зазначив Юсов.

Раніше сьогодні стало відомо про удар безпілотника по летовищу в Енгельсі в Саратовській області.

Росіяни використовують це аеродром для масованих атак по території України.

За даними окупантів, пошкодження отримали як мінімум два стратегічні бомбардувальники Ту-95, які використовувалися для ракетних ударів по українській критичній інфраструктурі.