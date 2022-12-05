Угорщина не тренуватиме українських військових на своїй території

Державний секретар з питань двостороннього співробітництва міністерства закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер заявив, що Будапешт не буде тренувати українських військових на своїй території, повідомляє Європейська правда.

"Деякі європейські країни тренують українських військових. В Угорщині – ні. Ми сказали "ні". Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру" , – написав Менцер у Facebook у понеділок.

Заява представника угорського МЗС пролунала на тлі повідомлень про те, що деякі держави – приміром, Чехія – вже розпочали або планують розпочати підготовку на своїй території військових з України.

Це відбувається в межах місії Європейського Союзу EUMAM, мандат якої спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро.

Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.

Як повідомляв минулого тижня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, у місії EUMAM беруть участь 20 країн ЄС, а 1100 українських військових уже проходять навчання у різних таборах.