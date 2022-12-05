Данілов: Ракета, що впала в Молдові, мала відношення до РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ракета, яка впала на території Молдови, «точно мала відношення до РФ», повідомляє Новое время.

"Я не говоритиму, що відбувалося на території Польщі. Але те, що відбувалося в Молдові, — це точно ракета, яка має відношення до РФ" , — сказав він в етері телемарафону.

Данілов додав, що окупанти використовують застарілі ракети, які не є високоточною зброєю.

"Якщо вони з'явилися в один рік зі мною, тоді що я можу зробити. У них немає сучасних ракет, які могли б інакше завдавати нам шкоди" , — сказав Данілов.

У Молдові в районі прикордонного міста Бричани впала ракета під час масового російського обстрілу України в понеділок, 5 грудня. Місцева поліція не уточнювала, кому належала ракета.

15 листопада під час масованої повітряної атаки РФ на цивільну інфраструктуру України на території села Пшеводув у Люблінському воєводстві Польщі впала ракета, загинуло двоє людей.

Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що в інциденті з падінням ракети на території Польщі немає ознак навмисного нападу і ракета могла належати українській ППО.