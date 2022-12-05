ОВА: Росіяни завдали шкоди чоловічому монастирю у Сумській області
Глинська пустинь постраждала 5 грудня від російських обстрілів Сумської області із РЗСВ, на території чоловічого монастиря постраждали корови, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Глинська пустинь постраждала сьогодні від російських обстрілів. Це Шалигинська громада. На прикордоння ворог скерував 15 снарядів із реактивної системи залпового вогню.
"Прильоти" були на території чоловічого монастиря. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі. Там від осколків загинули дві корови, ще троє тварин поранені. Люди вціліли".