Верховний комісар ООН перечекав масований обстріл у київському бомбосховищі

Під час масованого ракетного обстрілу у понеділок, 5 грудня, верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк перебував в одному із бомбосховищ Києва, повідомляє Новое время.

У Twitter Тюрк зазначив, що у укритті він провів зустріч із правозахисниками під час ракетних ударів Росії.

"Неймовірно, що це відбувається майже щодня в Україні. Це не має стати новою нормою" , - написав він.

У понеділок, 5 грудня, країна-агресор здійснила новий масований ракетний удар по Україні.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що захисники України 5 грудня збили понад 60 із понад 70 ракет, випущених окупантами. За даними місцевої влади, у Києві захисники України збили дев'ять із десяти ракет, зафіксованих у повітряному просторі столиці.