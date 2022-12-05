Росія не віддасть контроль над ЗАЕС для створення зони ядерної безпеки
Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що російська сторона не буде передавати контроль над Запорізькою атомною електростанцією в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї, повідомляє Європейська правда.
Такий коментар Захарової з’явився в понеділок на сайті МЗС Росії.
"Про жодне виведення ЗАЕС з-під російського контролю або передання контролю над нею якійсь "третій стороні" не може і йтися. Станція розташована на російській території і повністю управляється Росією", – заявила вона.
За словами речниці російського МЗС, Москва виходить із того, "що тільки ми здатні забезпечити фізичну та ядерну безпеку ЗАЕС".
Також Захарова спростувала твердження генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі про те, що Україна та Росія близькі до укладання угоди щодо ЗАЕС.
"Питання в принциповому плані полягає в тому, чи готовий Київ узяти на себе зобов'язання припинити обстріли і спроби захоплення ЗАЕС, а також чи зможе МАГАТЕ домогтися виконання українцями таких гіпотетичних домовленостей", – сказала вона.
Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.
Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.
Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.