В "Укренерго" відповіли, коли стабілізують постраждалу від ударів енергосистему

Після ракетних ударів 5 грудня 2022 року українську енергетичну систему можуть стабілізувати протягом одного-двох днів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява голови "Укрнерго" Володимира Кудрицького на телемарафоні.

За його словами, сьогоднішня атака значно пошкодила електростанції та підстанції, які є частиною магістральної мережі. У зв'язку з цим аварійні відключення будуть, доки зупинені енергоблоки набиратимуть потужність.

"Це стандартний технологічний процес, який ми спостерігали не раз після масованих атак, коли день-два потрібні для того, щоб відновити рівень виробництва в системі. Після цього очікуємо, що ситуація стабілізується, і повертатимемося поступово до нормального функціонування, як це зараз можливо у цих умовах" , - додав Кудрицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після сьогоднішніх ударів найскладніша ситуація зі світлом у центральних регіонах України, а також в Одеській, Запорізькій та Харківській областях.

Засоби ППО збили близько 60 з понад 70 випущених російських ракет.