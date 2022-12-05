Рєзніков зв'язався з головою Пентагону після масованого обстрілу Росією

Глава Міноборони України Олексій Резніков зв’язався з міністром оборони США Ллоїдом Остіном після масового обстрілу Росією критичної інфраструктури України. Міністри обговорили кроки щодо посилення української ППО, повідомляє Новое время.

У Twitter Резніков подякував Остіну, який щиро турбується щодо ситуації в Україні.

"Під час нашої телефонної розмови сьогодні, одразу після масованого ракетного удару Росії, ми обговорили подальші кроки щодо посилення української протиповітряної оборони. Дякую США за вашу постійну підтримку" , - пише міністр.

У понеділок, 5 грудня, Росія здійснила нову ракетну атаку по Україні. У Повітряних силах повідомили, що Україні вдалося збити понад 60 ракет із понад 70, які випустила Росія.

Внаслідок пошкоджень інфраструктури Укренерго запровадила аварійні відключення електрики по всій території України.