Погода в Україні на 6 грудня: Мокрий сніг, дощ та ожеледь (КАРТА)

Сьогодні, 6 грудня, на заході України очікуються опади у вигляді мокрого снігу з дощем, місцями ожеледиця. Температура у Києві близько 3° морозу, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.

"У західних областях хмарно; вночі без опадів, вдень мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла" , — пишуть синоптики.

На решті території мінлива хмарність; без опадів; температура вночі 6-11° морозу, у східних областях до 14° морозу, на півдні країни 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, на півдні Одещини 2-7° тепла.

В західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-18 м/с .

На Київщині без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 6-11° морозу, вдень 1-4° морозу; у Києві вночі 9-11° морозу, вдень 2-4° морозу.