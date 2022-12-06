Ситуація на фронті на ранок 6 грудня: інформація Генштабу

Минулої доби підрозділи сил оборони України відобразили атаки окупантів у районах населених пунктів: Верхньокам'яне, Бахмут, Андріївка, Яківлівка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка Донецької області﻿. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"Минулої доби противник завдав масованого ракетного удару по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури України.

Під поразкою опинилися житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури Вінницької, Київської, Миколаївської, Одеської та інших областей нашої держави", - зазначили у відомстві.

Минулої доби російські війська випустили територією України 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П і "Калібр". Усього понад 60 ракет окупантів знищено підрозділами ППО Сил оборони України.

Також за минулу добу ворог завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямах ситуація залишається без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріл з мінометів та ствольної артилерії населених пунктів Сеньківка, Соснівка Чергигівської області та Гомелівське, Манухівка, Олександрівка, Славгород Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська у прикордонних районах Білгородської області. Обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії зазнали районів населених пунктів Волохівка, Ольховатка, Дворічна, Червоне, Огурцове, Стариця, Стрілка, Тернова Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріл з танків, мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка Луганської області та Макіївка, Невське, Терни Донецької області. Ворог задіяв армійську авіацію для ударів у районі населеного пункту Котлярівка.

На Бахмутському та Авдіївському напрямах противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій, намагається покращити тактичне становище. Обстріли з танків та всього спектру артилерії зазнали 20 населених пунктів, у тому числі Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області. Ворог завдав ударів силами бойової авіації в районах населених пунктів Спірне, Кам'янка, Мар'їнка.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив обстріл з артилерії різних типів районів населених пунктів Богоявленка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Здійснив танковий та артилерійський обстріл районів понад 16 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, зокрема, населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Дорожнянка, Залізничне, Плавні Запорізької області; а також Золота Балка, Новосілка Херсонської області та Херсон.

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.