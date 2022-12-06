У російському Курську стався вибух на аеродромі

У Курську (Російська Федерація) в районі аеродрому вночі у вівторок, 6 грудня, стався вибух із подальшою пожежею. Нафтопровідник, що горить, намагаються загасити пожежні служби. Влада регіону повідомляє про атаку безпілотника, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"В результаті атаки безпілотника в районі курського аеродрому спалахнув нафтонакопичувач" , - йдеться у заяві чиновника.

Також наголошується, що внаслідок пригоди постраждалих немає.

Губернатор додав, що пожежа локалізується і на місці працюють "усі спецслужби".