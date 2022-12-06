УЗ попереджає про затримку поїздів: які найбільше спізнюються

УЗ попереджає про затримку поїздів: які найбільше спізнюються
Фото: Pixabay

В Україні сьогодні, 6 грудня, із затримкою рухаються 15 поїздів. Дехто спізнюється на чотири години, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Маємо напругу на всіх ділянках, тому "витягуємо" вчорашні запізнення та повертаємось до графіка. Зараз 15 поїздів затримуються більш ніж на півгодини" , - йдеться у повідомленні.

За інформацією перевізника, найбільша затримка:

  • №191/192 Одеса - Краматорськ (+3 год 59 хв);
  • №91/92 Одеса – Харків (+3 год 59 хв);
  • №101/102 Херсон – Київ (+1 год 50 хв);
  • №25/26 Одеса – Рахів (+1 ч. 02 хв).
"Пасажирам, які прибули вночі (зокрема з краматорського рейсу до Києва) організовано розвезення автобусом містом, пересадки на найближчі зручні рейси та зручне очікування у теплій "Фортеці незламності" , - додають в УЗ.

Новини

Популярні теми форуму

analytics