УЗ попереджає про затримку поїздів: які найбільше спізнюються
В Україні сьогодні, 6 грудня, із затримкою рухаються 15 поїздів. Дехто спізнюється на чотири години, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Маємо напругу на всіх ділянках, тому "витягуємо" вчорашні запізнення та повертаємось до графіка. Зараз 15 поїздів затримуються більш ніж на півгодини" , - йдеться у повідомленні.
За інформацією перевізника, найбільша затримка:
- №191/192 Одеса - Краматорськ (+3 год 59 хв);
- №91/92 Одеса – Харків (+3 год 59 хв);
- №101/102 Херсон – Київ (+1 год 50 хв);
- №25/26 Одеса – Рахів (+1 ч. 02 хв).
"Пасажирам, які прибули вночі (зокрема з краматорського рейсу до Києва) організовано розвезення автобусом містом, пересадки на найближчі зручні рейси та зручне очікування у теплій "Фортеці незламності" , - додають в УЗ.