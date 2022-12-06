У Кремлі знову заговорили про необхідність "довгострокового миру"

Спікер російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Росії не бачать перспектив переговорів з Україною і прагнуть досягти "мети спецоперації", але при цьому окупанти хочуть "довгострокового світу". Про це повідомило російське видання "РИА Новости".

"Перспектив переговорів щодо України зараз не бачимо, для вирішення ситуації має бути досягнуто мети російської спецоперації...

Те, що результатом того, що відбувається, має стати справедливий і довгостроковий мир - з цим можна погодитися. Щодо перспектив переговорів, то ми їх не бачимо зараз" , - заявив Пєсков.

Раніше про потребу переговорів також заявляв керівник Білорусі Олександр Лукашенко.