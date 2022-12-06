ВП: Україна повернула з полону 60 військових та тіла 49 загиблих

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими у форматі "60 на 60" - в Україну повертаються воїни збройних сил, нацгвардії та ДПСУ.

"У День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів збройних сил, нацгвардії, ДПСУ - 58 чоловіків та дві жінки, 15 офіцерів та 45 рядових та сержантів" , - повідомив голова ВП.

Також на вільну територію України вдалося повернути тіла 49 загиблих українських захисників. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Сьогодні (6 грудня – ред.) відбулася чергова передача тіл героїв – в Україну повернули 49 загиблих" , - заявили в Мінреінтеграції.

Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко розповів, що його офіс спільно з силовими структурами робить все можливе, щоб повернути якнайбільше тіл.

"Постійно продовжуються роботи з відпрацювання локацій, де, ймовірно, знаходяться загиблі бійці" , - повідомив чиновник.

Усього з початку роботи Котенко зі зниклих безвісти вдалося повернути додому тіла 827 захисників, які віддали своє життя за Україну.