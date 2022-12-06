Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро макрофіну

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга висловився проти ухвалення Європейською радою поправок щодо виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги в 2023 році, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Угорщина проти поправки до фінансового законодавства" , - сказав він.

Зокрема, країна-член ЄС виступила проти поправки до багаторічного фінансового законодавства, яке має бути ухвалене одностайно.

Водночас міністри країн-членів ЄС проголосували кваліфікованою більшістю за макрофінансову допомогу плюс (MFA+) та поправку до фінансового регламенту.

"На жаль, ми не змогли прийняти пакет у цілому. Проте це не охолодить наші амбіції почати виділяти нашу допомогу Україні з початку січня. Я прошу Комітет з питань економіки та фінансів знайти альтернативне рішення. Це означає, що ми маємо знайти рішення, яке підтримають усі держави. Ми знайдемо рішення, щоби підтримати Україну" , – прокоментував головуючий на засіданні міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що і надалі не буде підтримувати план Європейського Союзу щодо надання Україні 18 мільярдів євро допомоги наступного року.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод з країнами ЄС.

В Єврокомісії заявляли, що працюватимуть з державами-членами, зокрема з Угорщиною, щоб забезпечити необхідну одностайність для схвалення пакета допомоги Україні сумою до 18 млрд євро у 2023 році