Угорщина заблокувала виділення Україні 18 млрд євро макрофіну
Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга висловився проти ухвалення Європейською радою поправок щодо виділення Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги в 2023 році, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Угорщина проти поправки до фінансового законодавства", - сказав він.
Зокрема, країна-член ЄС виступила проти поправки до багаторічного фінансового законодавства, яке має бути ухвалене одностайно.
Водночас міністри країн-членів ЄС проголосували кваліфікованою більшістю за макрофінансову допомогу плюс (MFA+) та поправку до фінансового регламенту.
"На жаль, ми не змогли прийняти пакет у цілому. Проте це не охолодить наші амбіції почати виділяти нашу допомогу Україні з початку січня. Я прошу Комітет з питань економіки та фінансів знайти альтернативне рішення. Це означає, що ми маємо знайти рішення, яке підтримають усі держави. Ми знайдемо рішення, щоби підтримати Україну", – прокоментував головуючий на засіданні міністр фінансів Чехії Збігнєв Станюра.
Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що і надалі не буде підтримувати план Європейського Союзу щодо надання Україні 18 мільярдів євро допомоги наступного року.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю знову виступив проти плану Європейської комісії з надання Україні допомоги у розмірі 18 мільярдів євро на 2023 рік і запропонував альтернативу у вигляді двосторонніх угод з країнами ЄС.
В Єврокомісії заявляли, що працюватимуть з державами-членами, зокрема з Угорщиною, щоб забезпечити необхідну одностайність для схвалення пакета допомоги Україні сумою до 18 млрд євро у 2023 році