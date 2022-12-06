ЦНС: ПВК Вагнера вербує українських в'язнів на захоплених територіях

Російська приватна військова компанія Вагнера вербує українських в’язнів на тимчасово окупованих територіях та агітує їх воювати проти ЗСУ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні уточнюється, що йдеться про тимчасово окуповані території Донецької області.

"Зокрема йдеться про тимчасово окуповані території Донецької області. Місцеві гауляйтери дали згоду на початок вербування спеціальним рішенням" , — йдеться у повідомленні.

У Центрі також додали, що ПВК Вагнера вже займається вербуванням ув'язнених українських в'язниць на тимчасово окупованих територіях.

"Отже тепер терористична організація шукатиме „живу силу“ в українських в'язницях" , — пояснили в Центрі національного спротиву.

Також там уточнили, що ув'язнених без підготовки відправляють на передову, де кидають у бій перед початком штурму як "гарматне м'ясо".

Представник прес-служби Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов раніше зазначав, що ПВК Вагнер, яка замислювалася як «елітний підрозділ», використовується кремлівським режимом в Україні як гарматне м'ясо. На тлі значних втрат окупантів у ході повномасштабної війни РФ проти України до лав ЧВК почали вербувати ув'язнених російських колоній.

За даними росЗМІ, кількість ув'язнених у російських «виправних установах» у вересні та жовтні скоротилося на 23 тисячі осіб.