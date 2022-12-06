ЗМІ дізналися подробиці про дев'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії

До дев’ятого пакету санкцій проти Росії Європейська комісія запропонує внести заборону на нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор, а також накласти експортний контроль на товари подвійного призначення на суму 2,3 мільярда євро, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Financial Times із посиланням на обізнаних співрозмовників.

За даними Організації економічного співробітництва й розвитку, на гірничодобувний сектор Росії – світового виробника золота, залізної руди, урану і фосфатів – припадала чверть іноземних інвестицій до початку повномасштабної війни в Україні.

Конкретний характер заборон на інвестиції в гірничодобувну промисловість РФ усе ще визначається і, за словами співрозмовника FT, імовірно, міститиме винятки для певних товарів – приміром, титану й паладію, де Росія є критично важливим постачальником.

Також до пропозиції дев’ятого пакету санкцій ЄС проти Росії, за даними ЗМІ, входять:

заборона на мовлення чотирьох російських телеканалів;

експортний контроль за продукцією подвійного призначення вартістю понад 2,3 мільярда євро, які РФ може використовувати для виробництва озброєння;

заборона на операції з трьома російськими банками;

санкції проти 180 фізичних та юридичних осіб із Росії;

заборона на співпрацю із російськими маркетинговими та дослідницькими компаніями.

Очікується, що пакет санкцій буде обговорений постійними представниками країн-членів ЄС на цьому тижні й може бути затверджений на саміті лідерів Євросоюзу 15 грудня. Європейська комісія відмовилася від коментарів.

У неділю стало відомо, що Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії, який можуть затвердити вже за тиждень. Раніше ЗМІ писали, що до нього планують додати обмеження проти російського сектора безпілотних літальних апаратів.