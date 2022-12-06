NYT: Росія завдає ударів по Україні новими крилатими ракетами

Росія використовує для ударів по цивільній інфраструктурі України крилаті ракети, зроблені за кілька місяців після запровадження Заходом санкцій, які мали позбавити країну-агресора компонентів для їх створення, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на британську групу з дослідження озброєнь Conflict Armament Research.

Фахівці вивчили залишки крилатих ракет Х-101, які виявили в Києві після масованої російської атаки 23 листопада. За даними Conflict Armament Research, судячи з маркування, одну з ракет виготовили влітку 2022 року, а іншу — після вересня.

Як заявив один із дослідників, здатність країни-агресора далі виробляти передові керовані ракети (Х-101) означає, що вона знайшла способи купувати напівпровідники та інше обладнання, незважаючи на західні санкції, або що до початку повномасштабного вторгнення вже мала значні запаси компонентів.

Представник військової розвідки США на умовах анонімності повідомив, що, на думку Вашингтона, у Росії проблеми із запасом снарядів і вона може використовувати нові разом зі старими. Також США мають інформацію, що російський режим наказав співробітникам військових заводів працювати довше, щоб виробляти більше боєприпасів, а країна-терорист зараз використовує менше крилатих ракет «по меншій кількості цілей в Україні».

За словами Демієна Сплітерса, який керував розслідуванням Conflict Armament Research, важко сказати, що в російських окупантів закінчується зброя: «Такі заяви лунали з квітня, тому ми просто вказуємо на той факт, що ці крилаті ракети, зроблені так нещодавно, можуть бути ознакою цього, але не обов’язково».

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у вівторок, 6 грудня, заявив, що запас ракет РФ дозволить агресору завдати ще кількох масованих ударів по Україні.

"Так, насправді запаси високоточного озброєння у РФ вже наближаються до завершення. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Однак, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що в принципі дуже погано для Російської Федерації" , — сказав Буданов.

22 листопада міністр оборони Олексій Резніков казав, що в країни-терориста РФ залишилося 119 ракет Іскандер, 6980 ракет С-300, 229 ракет морського базування Калібр, 132 ракети повітряного базування Х-101 та 150 ракет повітряного базування Х-555.

5 грудня РФ завдала восьмого масованого ракетного удару по цивільних цілях в Україні. З понад 70 випущених окупантами ракет сили ППО збили більше 60.