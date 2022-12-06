ВМС: Росіяни зібрали у морях кораблі із залпом на 88 "калібрів"

За даними Військово-морських сил, у трьох морях росіяни зібрали кораблів, загальний залп яких 88 ракет типу "калібр", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили ВМС ЗСУ.

За даними ВМС:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 15 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп – 12 ракет;

морі на бойовому чергуванні знаходяться 15 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп – 12 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;

морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет.

Нагадаємо:

Вдень 5 грудня Повітряні сили збили понад 60 ракет, випущених Росією по території України. Сили ППО збили ракети над Київською, Полтавською та Дніпропетровською областями.

Протягом 5 грудня Росія випустила по Україні ракет різних типів загальною вартістю приблизно $400-500 млн.