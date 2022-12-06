ОП: Росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт у Херсоні, є загиблий

Війська РФ у вівторок, 6 грудня, обстріляли інфраструктурний об'єкт у Херсоні. В результаті загинула одна людина, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

"РФ знову обстріляла Херсон. Влучили в інфраструктурний об‘єкт. Наразі відомо про одного загиблого" , — повідомив він.

Тимошенко наголосив, що на місці працюють співробітники ДСНС.

28 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти за тиждень 258 разів обстріляли 30 звільнених населених пунктів правобережжя Херсонської області.