Російські спецслужби просять заочно заарештувати Верещук і Джапарову

Російські спецслужби просять заочно заарештувати Верещук і Джапарову
Фото: president.gov.ua

Російська Федеральна служба безпеки просить заочно заарештувати віцепрем'єрку України Ірину Верещук і заступницю глави МЗС України Еміне Джапарову, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

Зокрема, російське слідство просить московський суд заочно заарештувати Верещук і Джапарову за нібито "порушення територіальної цілісності Росії".

Зокрема, ФСБ направила у Лефортівський суд Москви клопотання про заочний арешт українських посадовців.

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