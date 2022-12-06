Російські спецслужби просять заочно заарештувати Верещук і Джапарову
Російська Федеральна служба безпеки просить заочно заарештувати віцепрем'єрку України Ірину Верещук і заступницю глави МЗС України Еміне Джапарову, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".
Зокрема, російське слідство просить московський суд заочно заарештувати Верещук і Джапарову за нібито "порушення територіальної цілісності Росії".
Зокрема, ФСБ направила у Лефортівський суд Москви клопотання про заочний арешт українських посадовців.