Блінкен: Росія може піти на фальшивий мир з Україною для нового наступу

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Кремль може ініціювати фальшивий мир з Україною, якщо його нинішні плани проваляться. Таким чином Росія може підготуватися до нового наступу, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав WSJ CEO Council Summit.

Так, Блінкен вважає, що війна Росії проти України скоріш за все закінчиться переговорами, але важливо буде досягти справедливого, а не фальшивого миру, до якого може вдатися країна-агресор.

Він зазначає, що такий сценарій можливий, якщо плани Росії змусити український народ опустити руки проваляться.

"Можна собі уявити, що росіяни спробують знайти вихід, який був би фальшивим виходом, під яким я маю на увазі: о, давайте припинимо вогонь, давайте просто заморозимо все на місці, отримаємо заморожений конфлікт, ніколи не вестимемо переговори про територію, яку вони захопили і продовжують утримувати; відпочинемо, переоснастимося, перегрупуємося, знову нападемо" , — додав держсекретар.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія випрошує "переговори", аби зберегти території, які вона намагається вкрасти у України.