ЗСУ провели штабне тренування біля кордону з Білоруссю

Збройні сили України із теробороною провели біля кордону з Білоруссю штабне тренування, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ЗСУ.

"На вимогу командувача угруповання Сил і засобів оборони міста Києва проведено спільне штабне тренування 120 бригади територіальної оборони ЗСУ з підпорядкованими військовими частинами в смузі оборони поблизу ділянки кордону з республікою Білорусь".

Повідомляється, що під час навчань військові частини вдосконалили навички взаємодії між нижчим та вищим штабами.

Крім того були залучені сили та засоби, які є в оперативному підпорядкуванні 120 окремої бригади ТрО.