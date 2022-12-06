Глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що Іран так і не передав Росії балістичні ракети. Також, за його даними, Китай відправляє до РФ лише побутову техніку, повідомляє Новое время.

"Станом на зараз, жодної балістичної ракети Іран не поставив РФ" , - сказав він в етері телемарафону.

Буданов додав, що, за даними української розвідки, Китай також не постачав Росії зброю.

"З Китаєм та сама історія. Нічого особливо, крім величезної кількості пральних машинок, телевізорів та інших побутових засобів, не було доставлено" , — зазначив він.

Росія отримала від Ірану сотні бойових безпілотників і застосовує проти України три типи іранських дронів: Mohajer-6, Shahed-129 і Shahed-191.

За словами президента Володимира Зеленського, Москва замовила загалом 2400 дронів цього типу у Тегерана.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що влада Ірану має намір також поставити кремлівському режиму для війни проти України 1000 балістичних ракет малої дальності класу «земля-земля».

В українській розвідці вважають, що Іран погодився передати Росії тисячу одиниць військової техніки, але, за їхніми даними, йдеться не тільки про ракети, а й про іранські дрони.