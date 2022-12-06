Bloomberg: Росія може зафіксувати ціну на свою нафту у відповідь на стелю цін

Влада Росії розглядає два можливі варіанти дій у відповідь на запровадження "Групою семи", Австралією та Європейським Союзом граничної ціни на російську нафту, що транспортується морським шляхом, повідомляє Європейська правда.

Про це агенції Bloomberg розповіли двоє російських чиновників, знайомих із планами.

Один із підходів передбачає встановлення максимального рівня знижки на російську нафту відносно еталонного сорту нафти, яку російські виробники нафти перевищувати не зможуть. Інший – встановлення фіксованої ціни.

Обидва варіанти передбачають регулярний перегляд дисконту або фіксованої ціни залежно від ситуації на світовому ринку енергоресурсів.

Раніше віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що заходи з протидії обмеженню ціни на російську морську нафту будуть ухвалені до кінця року.

Як нагадує Bloomberg, Кремль також готує президентський указ, який заборонить російським компаніям і будь-яким трейдерам, які купують російську нафту, продавати її будь-кому, хто бере участь у схемі граничної ціни.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.

Функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку, і буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.

У Росії раніше неодноразово заявляли, що не будуть дотримуватися "стелі цін", стверджуючи, що вона не є ринковою та може мати серйозні наслідки для світового ринку нафти.