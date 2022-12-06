Постпред Росії втік з засідання Ради безпеки ООН через Кислицю

Постпред Росії Василь Небензя залишив залу перед виступом на засіданні Ради безпеки ООН постпреда України Сергія Кислиці, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив Кислиця у Twitter.

"Небензя виступив і сказав, що в нього немає сил читати мої твіти і слухати мої виступи і звалив з Радбезу ООН. Ну що сказати?" Відступати так відступати! Залишили Херсон, залишіть і Радбез, Небензя!" , - написав він.

Нагадаємо, Небензя вже не вперше демонстративно залишає засідання Ради безпеки ООН перед виступом Кислиці.

Також ми писали, що Небензя цинічно звинуватив українську ППО в тому, що під час російського обстрілу гинуть мирні жителі.