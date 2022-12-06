Мобілізація чи зброя: Резніков розповiв, що зараз потрібніше

Збройним Силам України потрібна зброя, а додаткова хвиля мобілізації наразі не планується, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону.

"У нас певні організаційні заходи вже робляться за рішенням Генерального штабу, все це на доповіді було і під контролем верховного головнокомандувача ЗСУ, але говорити сьогодні, станом на зараз, що нам потрібна додаткова мобілізація, питання поки що так не стоїть. У нас достатньо сьогодні людей у секторі оборони" , — сказав він.

За словами голови оборонного відомства, ЗСУ потребують озброєння, зокрема, артилерії та снарядів до неї, танків, літаків та бронемашин.

"І партнери знають наш перелік, для того аби наші дівчата та хлопці могли на фронті бути більш успішними та ефективними, як ми це вже демонструємо" , — додав міністр.

Як повідомлялось, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в Україні не проводитиметься додаткова мобілізація на тлі "часткової мобілізації" в Росії.