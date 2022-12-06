Гарантії безпеки для Росії: в МЗС РФ натякають на готовність до діалогу

У міністерстві закордонних справ Росії заявляють, що готові повернутися до діалогу щодо гарантій безпеки для РФ, але самі начебто просити про нього не будуть, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков із посиланням на російське агентство "РИА Новости".

"Якщо і коли ми почуємо, що дійсно до цього є інтерес Заходу, ми до теми повернемося. Але як і в ситуації з діалогом щодо стабільності, який перервали США в односторонньому порядку, ми ні за ким не женемося і, ні про що нікого не просимо. Люди повинні зробити власні висновки з того, що відбувається. І коли вони підтвердять, що вони до якоїсь більш здорової й збалансованої з точки зору інтересів діалогу готові, тоді за нами справа не стане…" , — заявив він.

Як повідомлялось, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Кремль може ініціювати фальшивий мир з Україною, якщо його нинішні плани проваляться. Таким чином Росія може підготуватися до нового наступу.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія випрошує "переговори", аби зберегти території, які вона намагається вкрасти у України.