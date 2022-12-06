Держдеп: США мають достатньо озброєння, щоб допомагати Україні

Сполучені Штати мають достатні запаси озброєння, щоб продовжувати допомагати Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман на конференції, організованій римським інститутом LUISS.

"У США достатньо запасів зброї, щоб продовжувати допомагати Україні" , - наголосила заступник держсекретаря США.

Вона також заявила, що найшвидший шлях до миру в Україні для Росії – це вивести свої війська з чужої території.

"Росія має вивести всі свої війська з України – і точка" , - сказала Шерман на конференції у Римі.

Вона додала, що західним державам вдалося допомогти Україні протистояти неспровокованому вторгненню Москви, і антиросійська коаліція й надалі має дотримуватися єдиного курсу допомоги Україні.

Раніше Блінкен заявив, що США зосереджені на допомозі Україні у поверненні територій, окупованих Росією після 24 лютого.

Також раніше президент США Джо Байден заявляв, що рішення про мирні переговори має ухвалити Україна. Штати не збираються розпочинати будь-які переговори з Росією без відповідного рішення самої країни.