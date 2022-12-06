Віце-президент ЄК: Євросоюз знайде спосіб виділити Україні 18 млрд євро

Євросоюз має намір виділити Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги, незважаючи на позицію Угорщини, повідомляє Новое время.

Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у вівторок, 6 грудня, повідомляє Euractiv.

"Україна — країна в стані війни, вона відчайдушно потребує нашої підтримки, і ми просто не можемо дозволити одній державі-члену затримати і зірвати цю фінансову допомогу… Ми повинні надати її так чи інакше, і ми її надамо" , — наголосив Домбровскіс.

Як пише Euractiv, у блоці шукають альтернативне рішення щодо макрофінансової допомоги Україні, яке не вимагатиме схвалення Угорщини.

Міністр фінансів Чехії Збінек Станжура сказав, що ЄС робить усе можливе, аби Україна отримала кошти на початку січня.

"Ми повинні зробити це за будь-яку ціну, через план А чи план Б" , — цитує його AP.

Раніше глава Мінфіну Угорщини Міхай Варга висловився проти виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги ЕС у 2023 році.