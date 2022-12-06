Мер: Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську

У вівторок, 6 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Краматорськ на Донеччині. Пошкоджено приватні будинки та навчальний заклад, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Краматорської Олександр Гончаренко.

Він уточнив, що чотири ракети російських окупантів вдарили по місту.

Гончаренко також додав, що жертв та постраждалих внаслідок сьогоднішнього обстрілу немає.

3 грудня російські окупанти випустили чотири ракети по промисловій зоні Краматорська Донецької області.