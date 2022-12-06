Подоляк назвав результати, яких Росія досягне від "спецоперації"

Росія від розпочатої повномасштабної війни в Україні отримає лише цілу низку негараздів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить сторінка радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в Twitter.

"Сплеск алкоголізму, побутових вбивств, пограбувань, зґвалтувань, розквіт організованої злочинності" , - саме такі результати, на думку Подоляка, чекають на Росію через розгортання воєнних дій на території України.

Радник керівника ОП додав, що до цього додадуться ще масштабні репарації Україні, знищення економіки в Росії та судові вироки російській верхівці.

Нагадаємо, Подоляк розкритикував Ілона Маска щодо України, адже американський мільярдер вірить у "прості рішення" щодо війни, розв'язаної Росією проти України.

Раніше ми писали, що Подоляк порадив Кремлю забути про Бахмут та готуватись до Ялти.