YASNO: Вчорашня атака РФ по енергосистемі відкинула нас на тиждень назад
Гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що вчорашня атака РФ по енергосистемі відкинула ремонтні роботи енергетиків на тиждень назад, проте є надія, що швидко повернемося до стабілізаційних графіків, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Facebook Сергія Коваленка.
"Ми все ще в екстрених відключеннях. У Києві сьогодні доступна потужність була на рівні 62-67% від типового споживання. Фактично, остання атака відкинула нас десь на тиждень назад. Та я сподіваюся, що ми швидко повернемося до стабілізаційних графіків", - написав гендиректор YASNO.
Також він додав, що активно йде робота із ОСББ та ЖЕК житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури.
"Уже по 474 будинкам є рішення - керуючі компанії готові у разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати. Я вдячний міській владі за таке непросте рішення. Чому це важливо - тому в умовах значних обмежень головна мета надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту розподілити рівномірну серед населення", - підкреслив Коваленко.
Нагадаємо, 5 грудня окупанти завдали восьмого масованого удару по території України, внаслідок якого загинули чотири людини, також було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
У багатьох регіонах України виникли перебої зі світлом.