YASNO: Вчорашня атака РФ по енергосистемі відкинула нас на тиждень назад

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко заявив, що вчорашня атака РФ по енергосистемі відкинула ремонтні роботи енергетиків на тиждень назад, проте є надія, що швидко повернемося до стабілізаційних графіків, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook Сергія Коваленка.

"Ми все ще в екстрених відключеннях. У Києві сьогодні доступна потужність була на рівні 62-67% від типового споживання. Фактично, остання атака відкинула нас десь на тиждень назад. Та я сподіваюся, що ми швидко повернемося до стабілізаційних графіків" , - написав гендиректор YASNO.

Також він додав, що активно йде робота із ОСББ та ЖЕК житлових будинків, які приєднані до критичної інфраструктури.

"Уже по 474 будинкам є рішення - керуючі компанії готові у разі екстрених чи стабілізаційних відключень самостійно вимикати. Я вдячний міській владі за таке непросте рішення. Чому це важливо - тому в умовах значних обмежень головна мета надати електроенергію саме критичній інфраструктурі, а решту розподілити рівномірну серед населення" , - підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, 5 грудня окупанти завдали восьмого масованого удару по території України, внаслідок якого загинули чотири людини, також було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

У багатьох регіонах України виникли перебої зі світлом.