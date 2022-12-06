У Міноборони закликали не робити прогнози про перебіг бойових дій по погоді

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що не варто робити прогнози про перебіг бойових дій по погоді, повідомляє Новое время.

"Справді, погода вносить свої корективи безумовно. Тому що від погоди залежить, наскільки можна керувати технікою, наскільки можна використовувати певну техніку" , — сказала Маляр в ефірі телемарафону.

При цьому вона закликала "не робити прогнози війни по погоді", оскільки це було б некоректно.

Маляр також наголосила, що українська армія безпрецедентно швидко навчилася використовувати нові види західного озброєння та перейшла у фазу, коли їй є чому навчати інші армії світу.

Раніше глава розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг припустив, що масштабні бойові дії на фронті можуть поновитися з середини грудня.

Міністр оборони США Ллойд Остін говорив, що взимку у захисників України буде перевага на фронті. Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес радив Україні «продовжувати тиск» на полі бою протягом зими.