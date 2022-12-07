Розвідка Британії: Навіщо у РФ створюють тероборону та риють окопи

Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого кордону з Україною та у Бєлгородській області, щоб, ймовірно, "розпалити патріотичні почуття". Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, 6 грудня у Бєлгородській області оголосили про створення місцевих "загонів самооборони".

Посилаючись на дані британської розвідки, Міноборони вказує, що про викопування окопів у Бєлгороді повідомлялося щонайменше із квітня 2022 року, але нові конструкції, ймовірно, є складнішими системами, призначеними для відсічі механізованого нападу.