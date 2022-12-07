Розвідка Британії: Навіщо у РФ створюють тероборону та риють окопи
Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого кордону з Україною та у Бєлгородській області, щоб, ймовірно, "розпалити патріотичні почуття". Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.
Як зазначається, 6 грудня у Бєлгородській області оголосили про створення місцевих "загонів самооборони".
Посилаючись на дані британської розвідки, Міноборони вказує, що про викопування окопів у Бєлгороді повідомлялося щонайменше із квітня 2022 року, але нові конструкції, ймовірно, є складнішими системами, призначеними для відсічі механізованого нападу.
"Є реальна ймовірність того, що російська влада просуває оборонні приготування на міжнародно визнаній території Росії для розпалювання патріотичних почуттів. Однак це, мабуть, ілюструє щире (але хибне) переконання деяких російських керівників у тому, що існує реальна загроза вторгнення українських сил", — кажуть у міністерстві.