Zeit: Росія замовила сотні безпілотників і ракет в Ірану

Росія замовила в Ірану нову партію озброєння, у тому числі сотні балістичних ракет і безпілотників. Про це повідомляє видання Zeit з посиланням на джерела в ООН, повідомляє Українська правда.

"Ми знаємо, що Іран планує збільшити свої поставки безпілотних літальних апаратів і ракет до Росії в значних кількостях...

Я не думаю, що вони ще відвантажені, але вони явно є в книгах замовлень" , - заявило виданню джерело.

Відзначається, що уряд у Москві хоче протидіяти гострому дефіциту військових поставок.

Задіяно кілька сотень снарядів та сотні безпілотників.