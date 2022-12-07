Zeit: Росія замовила сотні безпілотників і ракет в Ірану
Росія замовила в Ірану нову партію озброєння, у тому числі сотні балістичних ракет і безпілотників. Про це повідомляє видання Zeit з посиланням на джерела в ООН, повідомляє Українська правда.
"Ми знаємо, що Іран планує збільшити свої поставки безпілотних літальних апаратів і ракет до Росії в значних кількостях...
Я не думаю, що вони ще відвантажені, але вони явно є в книгах замовлень", - заявило виданню джерело.
Відзначається, що уряд у Москві хоче протидіяти гострому дефіциту військових поставок.
Задіяно кілька сотень снарядів та сотні безпілотників.