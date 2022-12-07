США повідомили Німеччині, що підтримують передачу Україні танків Leopard

США сигналізували Німеччині, що підтримають передачу Україні танків Leopard 2. Проте за умови, що Німеччина сама ухвалить це рішення. Про це, з посиланням на німецьке видання FAZ, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Два джерела, які мають доступ до інформації з обох країн, підтвердили, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван обговорював цю тему з радником канцлера із зовнішньої політики Єнсом Плетнером у жовтні. За словами одного зі співрозмовників, Салліван сказав, що США вітали б таку поставку, однак це має відбутися за ініціативи Німеччини.

Інше джерело зазначило, що Салліван натякнув Плетнеру, що було б "добре", аби Україна отримала ці танки.

В уряді Німеччини не спростували цієї інформації, а спікер зазначи, що кабінет канцлера Олафа Шольца тримає постійний контакт з союзниками, особливо зі США, щодо допомоги Україні. У самій Німеччині не раз заявляли, що не можуть передати танки, оскільки ніхто з союзників цього не зробив.

Експерти ж пояснюють, що існує низка причин, чому українським військовим необхідні саме танки Leopard 2. Найголовніше, що це озброєння є стандартним танком польської армії, тому Україна могла б обслуговувати їх відразу у Польщі. З американськими танками поки що такий варіант неможливий.

За даними видання, тільки із запасів виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann Німеччина могла б надати 80 одиниць у найкоротші терміни.

Раніше ми повідомляли, що Україна просить союзників про передачу танків, аби продовжити успіхи та звільнити додаткові території. Але США та Німеччина не наважуються поставити M-1 Abrams та Leopard частково через проблеми з навчанням та логістикою на полі бою.

Нагадаємо, за даними видання Politico, поставки Україні танків Abrams і Leopard затримуються через проблеми з логістикою.

Втім, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков висловив впевненість, Україна отримає західні танки від союзників, і не тільки Leopard.