Папа Римський порівняв російську агресію проти України з "операцією Рейнгард"

Папа Римський Франциск порівняв розв'язану РФ війну проти України з "операцією Рейнгард" — знищенням нацистами польських євреїв під час Другої світової війни, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні ANSA.

"У понеділок Центр католицько-єврейських відносин Люблінського католицького університету вшановував річницю "операції Рейнгард". Під час Другої світової війни це призвело до знищення майже двох мільйонів людей, переважно єврейського походження. Нехай же спогадування цих жахливих подій пробудить у нас усіх прагнення та вчинки на користь миру. Історія повторюється. Бачимо зараз, що діється в Україні. Молімося за мир" , — сказав понтифік.

Він також нагадав, що завтра відзначатиметься свято Непорочного зачаття Діви Марії, і закликав молитися за Україну, повідомляє Vatican News.

За словами Папи, Богородицю "просимо бути розрадою для тих, хто переживає випробування брутальністю війни, особливо – для багатостраждальної України; молімося за цей народ-мученик, який багато страждає".

Зазначимо, "Операція Рейнгард" або Рейнгардт — кодова назва державної програми Третього рейху щодо систематичного винищення євреїв і циган в генерал-губернаторстві. Під час "операції Рейнгард" з липня 1942 року по жовтень 1943 року в трьох таборах смерті (Белжець, Собібор і Треблінка) були вбиті понад два мільйони євреїв і близько 50 000 циган.