У ОК "Південь" пояснили, для чого Росія притримувала іранськi дрони

Росія могла притримувати іранські дрони для завдання «закріплюючих ударів» по інфраструктурі України, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк.

За її словами, відсутність ударів не завжди означає, що зброя закінчилася.

"Вони тримали ці дрони, ймовірно, для „закріплюючих ударів“ по інфраструктурі. Вони продовжують способи техногенного терору та намагаються створити енергетичну кризу в Україні" , — наголосила Гуменюк.

У ніч на середу, 7 листопада, РФ вперше за три тижні застосувала іранські дрони Shahed для ударів по Україні.

Пізно увечері 6 грудня окупаційні війська РФ атакували Дніпропетровську область іранськими дронами-камікадзе Shahed.

Один іранський безпілотник збили на півночі Житомирської області.

За даними Генштабу, минулої доби українські захисники збили 14 іранських дронів Shahed-136.