Зеленський провів чергове засідання Ставки: про що говорили

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорювалася ситуація на передовій і відновлення енергосистеми України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби глави держави.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами.

На засіданні були розглянуті наступні кроки щодо зменшення бойових можливостей військ ворога.

Крім того, учасники Ставки заслухали інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України.

У засіданні взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, останній раз президент Зеленський збирав Ставку чотири дні назад — 3 грудня він провів засідання, під час якого заслухав доповіді головних військових та силовиків про оперативну ситуацію на фронті та протидію ворогу.