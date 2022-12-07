Politico: НАТО може передати Україні $3 млрд з афганського фонду

Україна може отримати понад $3 млрд з афганського фонду НАТО, пише Politico з посиланням на західних чиновників, знайомих із ситуацією, повідомляє Новое время.

За даними співрозмовників видання, країни Північноатлантичного Альянсу розглядають можливість використання залишків коштів з Трастового фонду Афганської національної армії, який раніше використовувався для підтримки сил безпеки Афганістану.

Київ попросив НАТО розглянути можливість перерозподілу $3,4 мільярда на підтримку своїх зусиль у боротьбі з Росією. Усі джерела попросили зберегти анонімність, щоб вільно говорити про внутрішні обговорення в Альянсі.

Зазначається, що перерозподіл афганських коштів здебільшого не викликає розбіжностей між країнами-членами НАТО. Водночас, обговорення відбувається в умовах високої інфляції та зростання цін на енергоносії, особливо в Європі, через вторгнення РФ до України.

За словами одного із західних чиновників, представники НАТО обговорювали можливість використання афганських коштів для України понад місяць, зокрема під час зустрічі у Брюсселі у жовтні. Кошти фонду були заморожені, і альянс працював над розробкою механізму передачі грошей окремим країнам.

Деякі країни НАТО розглядають можливість використання частини чи всіх цих коштів для України. Видання наголошує, що як мінімум одна країна вже взяла на себе зобов'язання використати частину коштів з афганського фонду для України. Для багатьох інших союзників питання повернення грошей до національної скарбниці залишається предметом обговорення.

Прессекретар НАТО Даніеле Ріджіо заявив, що процес повернення грошей з рахунку афганського фонду країнам-донорам вже розпочався, але не став безпосередньо відповідати на питання про те, чи будуть вони використані для підтримки України.

В Офісі президента України не прокоментували інформацію про можливе виділення коштів Києву.

Цільові фонди допомоги Афганістану призупинили свою діяльність, а кошти на їхніх рахунках були заморожені або закриті після того, як бойовики ісламістського руху Талібан розпочали широкомасштабний наступ у всьому Афганістані з початку травня 2021 року на тлі виведення з країни військового контингенту США та інших країн Заходу, який був там 20 років. 15 серпня вони захопили столицю країни – Кабул. Наприкінці серпня 2021 року Талібан оголосив про захоплення влади в Афганістані і незабаром оголосив про створення "Ісламського емірату Афганістан".

США та більшість країн Заходу евакуювали своїх дипломатів з Афганістану та закрили дипмісії.

Країни-члени НАТО підтримують Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії, надаючи фінансову та військову допомогу. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг неодноразово заявляв, що блок підтримуватиме Київ стільки, скільки це буде необхідно.