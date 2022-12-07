Країни ЄС випередили США за обсягом виділеної допомоги Україні

Після рішення ЄС про нову велику фінансову допомогу Європа вперше випередила США за обсягом загальної допомоги, виділеної Україні. Німеччина стала найбільшою країною-донором у Європі, згідно з останнім оновленням Ukraine Support Tracker, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Кільський інститут світової економіки.

Повідомляється, що у період з 4 жовтня по 20 листопада, ЄС значно розширив свої зобов’язання щодо підтримки України. Країни та інституції ЄС зараз надають майже 52 мільярди євро військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Зобов'язання, взяті США, складають трохи менше 48 мільярдів євро.

Зазначено, що основною причиною таких змін став пакет макрофінансової допомоги у розмірі 18 мільярдів євро, який надати Україні ЄС за 2023 рік. Щомісячна сума складатиме 1,5 мільярда євро.

Крістоф Требеш, керівник групи, яка розробляє Ukraine Support Tracker, та директор дослідницького центру Кільського інституту зазначив, що досі підтримка ЄС України з початку війни завжди відставала від підтримки Сполучених Штатів.

"Останніми тижнями це змінилося, оскільки загальна вартість зобов’язань ЄС тепер перевищує зобов’язання США. Великі нові зобов’язання ЄС є приємною подією, враховуючи важливу роль цієї війни для європейської безпеки. Важливо, однак, що уряди ЄС тепер повинні забезпечити, щоб оголошена допомога справді дійшла до України якнайшвидше, без багатомісячної затримки" ,- сказав він.

Згідно з даними інституту, Німеччина стала найбільшою країною-донором у Європі. Вперше Німеччина обігнала Велику Британію із загальною сумою обіцяної підтримки Україні у 12,6 мільярда євро.

Нагадаємо, що України отримає грант обсягом 200 млн євро від Німеччини. Ці гроші використають для покриття витрат з виплати допомоги на проживання переселенців.

Також раніше ми писали, що Німеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли сім зенітних установок Gepard.