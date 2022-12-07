ОВА: Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині, є загиблі

Російські війська потужно обстріляли Курахове Донецької області. Внаслідок чого щонайменше шестеро людей загинули, а п'ять отримали поранення, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

Оновлено 16:19. Кількість жертв зросла до 8.

"Ворог обстріляв населений пункт із реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. 8 людей загинули, 5 — поранено! Інформація оновлюється!" - Написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Потужний удар по Кураховому. За оперативними даними, щонайменше шестеро цивільних загинуло, п'ятеро поранені", — написав Кириленко.

За його словами, російські окупанти завдали удару по середмістю.

Під вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки.

"Курахове на Донеччині потрапило під сильний обстріл, є загиблі…Наслідки обстрілу центру Курахового — багато загиблих" , — тим часом пишуть місцеві видання.

За даними журналістів, що "приліт" був, зокрема, в районі ринку.