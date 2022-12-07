Генсек НАТО відреагував на удари безпілотників по російських аеродромах

Україна має право захищатися від нападів Росії на свої міста та об'єкти критичної інфраструктури, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг із посиланням на Bloomberg.

Столтенберг зробив цю заяву, відповідаючи на запитання щодо нещодавніх ударів по території Росії.

Столтенберг додав, що НАТО має бути готовим до складних відносин з Росією протягом тривалого часу.

"Коли ця війна закінчиться, це не означає, що ми повернемося до якихось хороших або нормальних відносин з Росією" , — сказав він.

Нагадаємо, генсек НАТО заявив, що Росія намагається заморозити війну в Україні перед тим, як почати більш масштабний наступ навесні.