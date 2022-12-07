Повітряні сили: РФ потрібно щонайменше кілька днів для нового масованого удару

Країні-агресору Росії потрібно щонайменше кілька днів, щоб підготуватися до нового можливого масованого удару по Україні, повідомляє Новое время.

Про це заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Українського радіо в середу, 7 грудня.

"Зазвичай вони використовують приблизно тиждень… У будь-якому випадку це кілька днів, щоб спланувати в екстреному режимі… доставити [ракети] до носіїв, зарядити кораблі або підвісити на літаки. Крім того, їх потрібно виготовляти" , — сказав він.

Ігнат наголосив, що багато з виявлених фрагментів — від ракет «з конвеєра». Окрім радянських ракет, країна-терорист використовує високоточні Х-101, вироблені влітку та восени 2022 року.

"Росія використовує ракети „з коліс“. Питання, скільки ще буде таких масованих ударів" , — додав речник.

Раніше Юрій Ігнат казав, що російські окупанти у ніч на 7 грудня вперше за три тижні застосували іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Захисники України знищили 14 із них.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов 6 грудня заявив, що запас ракет у РФ дозволить агресору завдати ще кількох масованих ударів по Україні.

"Так, насправді запаси високоточного озброєння у РФ вже наближаються до завершення. Вони вже давно увійшли в критичний мінімум. Однак, як бачимо, вони вирішили йти до кінця, тобто до нуля. Що, в принципі, дуже погано для Російської Федерації" , — сказав Буданов.

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що після масованого ракетного удару 5 грудня в російських окупантів залишилося менше 13% запасу ракет Іскандер і близько 30% запасу ракет Калібр.