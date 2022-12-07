США внесли в "чорний список" десять компаній Росії: подробиці

Міністерство торгівлі США додало до свого "чорного списку" 24 іноземні компанії та організації, з яких 10 юридичних осіб базуються в Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє електронна база Федерального реєстру США.

До переліку було внесено російський виробник комп'ютерного обладнання Kraftway, холдинг "Роселектроніка", Науково-дослідний центр електронної обчислювальної техніки та виробник мікросхем "ПКК Міландр", а також пов'язані з ним юридичні особи. Крім того, до списку були додані компанії Fibersense та "Оптолінк".

До переліку також потрапили юридичні особи, зареєстровані у Латвії, ОАЕ, Пакистані, Сінгапурі та Швейцарії.

Як уточнюється, щодо компаній зі списку діятиме "презумпція відмови" під час розгляду заявок на експортні ліцензії.

Нагадаємо, що федеральні прокурори США розіслали цілий потік судових повісток у спробі виявити та згодом вилучити нерухомість, грошові рахунки та трастові фонди представників РФ.

США запровадили санкції проти російського розробника мікросхем "ПКК Міландр".

Раніше повідомлялося, що США незабаром офіційно оголосять про нові санкції проти РФ. Обмеження будуть введені проти "транснаціональної мережі", яка займалася закупівлею військових технологій для Москви.