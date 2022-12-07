НБУ попередив про завершення обміну гривні на євро в Нідерландах, Бельгії і Латвії

9 грудня завершується обмін готівкової гривні на євро в Нідерландах, Бельгії, Латвії, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Програми обміну готівкової гривні на євро в цих країнах були започатковані на основі відповідних угод, укладених між НБУ та Центральним банком Нідерландів, Національним банком Бельгії та Банком Латвії.

"У межах програми українці, які через війну вимушено покинули Україну та перебувають за кордоном, мали можливість обміняти наявну в них готівкову гривню на євро у визначених банках та фінансових установах відповідних країн для задоволення життєвих потреб.

Програми обміну завершуються через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну", - пояснили в Нацбанку.

Загалом станом на 6 грудня 2022 року за період дії угод українці обміняли на євро в Нідерландах майже 29,7 млн грн, Бельгії - майже 10 млн грн та Латвії - 3 млн грн.

У регуляторі нагадали, що програми обміну вже завершилися в Польщі (9 вересня 2022 року), Німеччині (30 жовтня 2022 року), Швеції (13 листопада 2022 року), Швейцарії (25 листопада 2022 року), Литві (5 грудня 2022 року) та на Мальті (7 грудня).